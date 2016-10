Waldkindergarten toll gestaltet

Von Werner Pütz

Overath. In Gemeinschaftsarbeit ist in der Ortschaft Höhe bei Marialinden eine Einrichtung Waldgruppe gestaltet worden, der den Kindern der Naturtagesstätte Marienkäfertreff helle Freude bereitet. Organisiert von Elternrat, Vorstand und Erziehern.

Viele Eltern waren im Großeinsatz und die Firma Christoph Stinn erstellte kostenfrei die Bodenplatte am Waldrand. Darauf stehen nun ein Materialwagen und ein beheizbarer Bauwagen, in den sich die 30 Waldkinder bei extremen Wettersituationen zurückziehen können.

Ein Zaun grenzt den Waldkindergarten gegen ungebetenen Besuch ab. Das Gelände hat der Forstbetrieb Eschbach zur Verfügung gestellt. Finanzielle Hilfe leistete der Förderverein Marienkäfer-Treff unter anderem für die Einrichtung des neuen Bauwagens bis hin zu einer Kücheneinrichtung. Gespendet haben auch die verschiedenen Marialindener Betriebe.

Die Naturkindertagesstätte Marienkäfertreff wurde 1990 mit einer Gruppe von 20 Kindern gegründet. Inzwischen betreut die Tageseinrichtung 95 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in fünf Gruppen: drei Hausgruppen und zwei Waldgruppen.

In einem nicht reizüberfluteten Außenbereich wie dem Wald, könnten die inneren Kräfte besser wahrgenommen und erprobt werden. Ein Kindergarten ohne "Tür und Wände" helfe, dass sich Aggressionen im Körper nicht erst aufstauen und zu einem Stresszustand führen, sondern sich auf angemessene Weise kreativ umwandeln.

In Lebensfreude Wind und Wetter ausgesetzt zu sein, stärke aus medizinischer Sicht am besten das Immunsystem, heißt es weiter in der Botschaft des Kindergartens.