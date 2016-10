1. Oberbergische Jugendolympiade

rg. Oberberg. Der kleine Tyrese Schneider vom Schützenverein Bernberg war der stolze Fackelträger und entzündete das Olympischen Feuers der "1. Oberbergischen Jugendolympiade" auf dem Schützenplatz in Niederseßmar. Zahlreiche junge Sportler waren angereist, um sich g zu messen und einen Tag voller Spaß zu erleben. Alle zwei Jahre veranstaltet der Oberbergische Schützenbund gemeinsam mit einem seiner Mitgliedsvereine eine große Jugendveranstaltung. Nach 2012 in Niederseßmar und 2014 in Pernze war nun wieder Niederseßmar Austragungsort. Gemeinsam mit dem Schützenverein Mühle-Niederseßmar als ausrichtendem Verein fand die Jugendolympiade unter dem Motto "gemeinsam, sportlich, fair" statt.

Schirmherr und Bürgermeister Frank Helmenstein begrüßte die Gäste und Teilnehmer gemeinsam mit dem Ehrenvorsitzenden des ausrichtenden Vereins, Klaus Büser. Insgesamt 18 Mannschaften waren gemeldet, um in zehn Disziplinen gegeneinander anzutreten. Neben Torwandschießen und Sackhüpfen gehörten auch Lichtpunktgewehrschießen, Rollatorrennen mit Wassertransport und Eierlauf zu den Sportarten. Besonders der menschliche Kicker war ein Anziehungspunkt und machte den Jugendlichen und Kinder viel Vergnügen. Hierbei schlüpft man in die Rolle einer Kickerfigur und muss befestigt an der Kickerstange den Ball in das gegnerische Tor befördern.

Auch das Lichtpistolen- und Lichtgewehrschießen fand viel Anklang. Diese Zieleinrichtungen haben die äußere Form einer Waffe, visieren aber mit einem Lichtstrahl das Ziel an und sind in jeder Altersklasse zugelassen. So kommt der Nachwuchs schneller in die Schützenvereine.Bundesjugendwahrt Thomas Töpfer ehrte die Gewinner der Jugendolympiade und überreichte die Medaillen. Das Team aus Loope holte gefolgt von den Gimbornern die meisten ersten Plätze.

Nach dem Abspielen der Nationalhymne wurde das Olympische Feuer durch den Bundeskönig Georgios Georgas Spanos gelöscht und ein Tag voller sportlicher Highlights ging zu Ende.