"QR-Code Stadtrallye" in der Pilotphase

Bergisch Gladbach. Ein neues Angebot im Rahmen des Themas "Stadtführung" gibt es ab November 2016 in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach: Die QR-Code-Stadtrallye für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 15 Jahren.

Noch befindet sich das Projekt, das fünf Studentinnen der Kölner Fachschule für Tourismus entwickelt haben, in der Probephase. Drei Schulklassen haben am Freitag, 7. Oktober, die Aufgaben und Stationen zwischen Laurentiusviertel und Driescher Kreuz mit ihren internetfähigen Smartphones erstmals getestet.

Die Mädchen und Jungen der fünften Klassen des Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, der Integrierten Gesamtschule Paffrath und der Otto-Hahn-Realschule starteten am Freitagmorgen zu unterschiedlichen Zeiten zum Testlauf.

Mithilfe einer Broschüre und dem eigenen Smartphone wurden die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen durch die Stadtmitte geleitet und entdeckten so verschiedene Sehenswürdigkeiten, an denen verschiedenartige Aufgaben gelöst werden mussten. Highlight war das Nutzen und Scannen von QR-Codes, das den Schülern auf zeitgemäßer Weise Informationen zur Stadt und ihrer Geschichte vermittelte.

"Vor neun Jahren gab es bereits vom damaligen Kinderbüro eine spannende Stadtrallye", erläuterte Marion Linnenbrink von der Öffentlichkeitsarbeit. "Jetzt haben wir dank des Projektes der Kölner Tourismus-Studentinnen ein zeitgemäßes spannendes Angebot."



"Wir haben die Tour heute testen lassen und viel positives Feedback erhalten", freute sich Carla Christopher vom Studentinnen-Team. Jetzt werden die Broschüre und die QR-Code-Seiten noch mal im Feinschliff überarbeitet.

Seit Juni 2016 haben Carla Christopher und ihre vier Kommilitoninnen Kristina Zander, Iona Seeger, Jacqueline Musleh und Janina Grob die moderne Stadtführung in Abstimmung mit Gabriele Malek von der städtischen Wirtschaftsförderung und Dr. Albert Eßer als Leiter des Stadtarchivs erarbeitet. Die Broschüre hat Stadtgrafiker Heiko Thurm gestaltet.

Wenn alles klappt, dann gibt es ab November an sieben Stationen in der Stadtmitte die quadratischen QR-Codes auf kleinen Stahlplatten, die beim Lösen der Stadtrallye helfen.

Die Pressestelle im Stadthaus Stadtmitte hält ab November die Broschüren bereit. Allen Schulen werden Informationen zum neuen Angebot zugesendet.