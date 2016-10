Bergisch Gladbach. Das erfolgreiche Opernensemble Compagnia d'Opera Italiana di Milano präsentiert eine authentische Inszenierung der Puccini-Oper Madame Butterfly. Dieses Werk, das am 17. Februar 1904 in Mailand uraufgeführt wurde, versprüht auch viele Jahre nach seiner Entstehung einen zeitlos faszinierenden Reiz. Vor allem aber, und dies ist hier der Falle, wenn die japanischen Partien von asiatischen Sängern gemimt und gesungen werde. Man ist fasziniert von den wunderbaren Stimmen, denen die Partituren quasi "auf den Leib"geschrieben wurden.

Die seit über 65 Jahren äußerst erfolgreiche Compagnia d'Opera Italiano die Milano hat ca. 4.500 Aufführungen in 15 Ländern Europas realisiert, darunter Festspielstätte wie Salzburg, Edinburgh, Aix-en-Provence und gilt als seriöses Sprungbrett für viele junge Sänger. Durch Zufall ist bei der diesjährigen Tournee ein Termin ausgefallen, den das Bürgerhaus Bergischer Löwe gerne übernommen hat. "Ansonsten könnten wir eine solche Veranstaltung finanziell nicht stemmen", so Norbert Pfennings, Geschäftsführer des Bergischen Löwen.

Neben den besonderen Stimmen ist es der Compagnia wichtig, durchdachte, aber werkdienliche Inszenierungen zu realisieren und wie in diesem Fall auch die Familie der tragischen Protagonisten mit asiatischen Sängern zu besetzen, also den gesamten Chor, was ein ganz besonderes Flair gibt.

Regie führt wiederum Dr. Corinna Boskovsky aus Wien. Das Orchester der Staatsoper Rousse steht unter der Leitung von Vladmir Boshnakov, die künstlerische Gesamtleitung hat seit über 20 Jahren Joachim Schlote aus Salzburg.

Alle Freunde des Musiktheaters sollten sich diesen einzigen Opernabend des Jahres im Bergischen Löwen nicht entgehen lassen.

Termin: Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr, Bergischer Löwe. Karten im Vorverkauf, telefonisch unter 02202-38999.