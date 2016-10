Am 10. Oktober begann wieder die "Winterpause" für den südlichen Uferweg an der Vorsperre Große Dhünn.

Der Bereich der Großen Dhünn-Talsperre ist ein bedeutendes Rast-, Überwinterungs- und Brutgebiet für viele Vogelarten.

Zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt sind daher nun die Tore bis zum 15. März 2017 geschlossen. Der südliche Uferweg, der in der Wasserschutzzone 1 der Großen Dhünn-Talsperre im Gebiet der Gemeinde Kürten liegt, ist also im Winterhalbjahr nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

Wanderer und Spaziergänger können dennoch die Vorsperre Große Dhünn auf dem Wanderweg unverdhünnt 2 vollständig umrunden. Der Wanderweg unverdhünnt 2 hat eine Länge von ca. 12 Kilometern.

Der südliche Uferweg an der Vorsperre war im Juli 2013 für Wanderer geöffnet worden. Die Genehmigung für die Öffnung dieses Uferwegs ist zunächst bis zum 10. Oktober 2016 befristet und mit einigen Auflagen verbunden, z. B. dass der Uferweg nur tagsüber genutzt werden darf und im Winterhalbjahr komplett geschlossen ist sowie dass Hunde an der Leine zu führen sind.

Eine Entfristung der Genehmigung wird angestrebt und ist zurzeit in der Abstimmung mit dem Rheinisch-Bergischen-Kreis. Leider wurden die aufgestellten Regeln nicht von allen Nutzern des Wanderweges beherzigt. So finden sich zum Teil Reiter oder frei laufende Hunde auf dem Weg. Der Wupperverband ist deshalb im Gespräch mit dem Ordnungsamt. Es sollen verstärkt Kontrollen durchgeführt werden.

Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgefordert, sich an die Regeln in dem sensiblen Bereich im Umfeld der Trinkwassertalsperre zu halten.

Mehr Infos unter www.wupperverband.de und www.fluggs.de unter dem Stichwort Freizeit und Tourismus in der Wasserwirtschaft.