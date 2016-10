Kreisverkehr Schnabelsmühle

Bergisch Gladbach (kli). Im Rahmen des Projekts "Strunde hoch vier" wird der Kreisverkehrsplatz des Kreisverkehrs Schnabelsmühle lediglich als grüne Verkehrsinsel ausgeführt, für eine darüber hinaus gehende Gestaltung stehen keine fi­nanziellen Mittel zur Verfügung.

Dabei wird diesem Platz in Zukunft eine besondere Bedeutung zukommen: Er ist zentral gelegen, und von Bensberg kommend wird erstmals der Blick auf die Villa Zanders und ins Zentrum eröffnet. Eine attraktive Gestaltung auf dem Platz bietet sich geradezu an - hier wird sich das Unternehmernetzwerk "Best of Bergisch" tatkräftig einbringen.

Gemeinsam mit der Stadt und in Absprache mit der Politik hat das Unternehmernetzwerk "Best of Bergisch" einen zweistufigen Ideen-­ und Planungswettwerb ausgelobt: In Phase eins sollen in der Bürgerschaft Ideen für mögliche thematische Grundkonzeptionen, in Phase zwei von ausgewählten Planungsbüros fachliche Umsetzungen dieser Ideen erarbeitet werden. Eine kompetente Jury aus Vertretern der Verwaltung, der Politik, des Gestaltungsbeirates sowie Honoratioren der Stadtgesellschaft werden die verschiedenen Stufen des Wett­bewerbs begleiten.

Hendrik Walter, Heiko Thurm und Ralf Wendeler vom Unternehmernetzwerk "Best of Bergisch" stellten nun den stadtweiten Kreativ-Wettbewerb gemeinsam mit Marion Linnenbrink (Pressebüro der Stadt Bergisch Gladbach) vor.

Dabei wurde besonders auf die Tatsache hingewiesen, dass die eingereichten Themen und Ideen keinerlei Folgekosten für die Stadt Bergisch Gladbach beinhalten dürfen.

In diesen Tagen fällt der Startschuss zur ersten Wettbewerbsphase: Schulen, Jugendeinrichtungen, Bürgervereine, Initiativen und Arbeitsgemeinschaften sind aufgerufen, Themen­-Ideen zu entwickeln.

"Wir hoffen", so die Sprecher des Unternehmernetzwerkes Best of Bergisch, "dass unsere Einladungen zum Wettbewerb auf große Resonanz treffen: Erste Schulklassen haben sich bereits gemeldet und um Zusendung der Wett­bewerbsunterlagen gebeten. Diese Unterlagen werden am Dienstag, 25. Oktober, zeitgleich an alle interessierten Teilnehmer verschickt, so dass die Wettbewerbsphase I offiziell am 1. November beginnen kann.

Alle Infos rund um den Wettbewerb bei Heiko Thurm, thurm­design, Paffrather Straße 3, 51465 Bergisch Gladbach, Tel. 02202­-936800, wettbewerb@best-­of-­bergisch.de sowie www.best-­of-­bergisch.de