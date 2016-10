Oktoberfest in Bechen mit "kölschen Tön"

Von Susanne Schröder

Kürten-Bechen. Vor zehn Jahren hatten die Veranstalter, allen voran Thomas Koll, die Idee, neben dem Dorffest noch "eine schöne Veranstaltung für die Bechener" ins Leben zu rufen. Zum diesjährigen Jubiläum strahlte Moderator Sebastian Hempfling: "Wir sind auf dem Weg, das größte Oktoberfest in NRW zu werden!".

Rund dreitausend Besucher brachten das Festzelt in Bechen zum Beben und feierten drei Tage lang eine ausgelassene bayrisch- kölsche Party mit Top Programm.

Nach pünktlichem Fassanstich feierte man am Freitag mit den bergischen Gaudibuam, Querbeat und Kasalla. Am Samstagabend ging es mit Miljö und Paveiern weiter, die eigentlich schon für "Stimmung total" sorgten. Dann heizten die Domstürmer Publikum weiter an- oder war es umgekehrt? Sänger Micky Nauber konnte es nicht fassen und die Band gab Zugabe um Zugabe.

Am Familiensonntag bei freiem Eintritt spielte die Musikgemeinschaft Bechen mit Blasmusik zum Frühschoppen auf, während die kleinsten Besucher die Hüpfburg im Zelt stürmten. Zum gelungenen Abschluss der drei tollen Wiesentage begeisterten die Klüngelköpp alle großen und kleinen Fans.

Thomas Koll und seinem Team, das mit unermüdlichen Engagement dieses Fest seit einem Jahrzehnt "auf die Beine stellt", gilt ein großes Dankeschön, auch sicher im Namen der vielen Einrichtungen und Vereine, die mit dem Erlös der "Wiesn" alljährlich unterstützt werden.