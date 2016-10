GITARRISSIMO: Jetzt anmelden

Kreis (vsch). Für Gitarrenfans in RheinBerg ist GITARRISSIMO zu einem festen Termin im Kalender geworden. Am Samstag, 12. November, findet der ganztägige Workshop erneut in Bergisch Gladbach, in der Städtischen GHS/Realschule Im Kleefeld 19 statt. Die Anmeldung läuft bis zum 24. Oktober.

GITARRISSIMO ist ein Angebot für junge Talente wie auch für Fortgeschrittene. Auf dem Programm stehen insgesamt fünf Stücke. In zwei verschiedenen Ensembles - eins für Anfänger und eins für Fortgeschrittene - werden jeweils drei Stücke erarbeitet.

Das Anfängerensemble spielt "Imagine" von John Lennon und "In der Halle des Bergkönigs" von Edvard Grieg. Die Fortgeschrittenen erarbeiten "Gitmo Rain", ein Konzert für E-Gitarre und Gitarrenorchester von Tobias Schaaf und einige Sätze aus der Barockoper "King Arthur" von Henry Purcell. Beide Ensembles spielen Bearbeitungen bekannter Stücke aus der "Star Wars Saga" von John Williams.

Am Ende wird daraus ein abwechslungsreiches Programm mit neuen Klangbildern und echtem "Gitmo-Sound." Erfahrungsgemäß nehmen etwa 100 Jungen und Mädchen wie auch Erwachsene teil.

Weitere Informationen gibt es telefonisch über das Kulturbüro des Rheinisch-Bergischen Kreises 02202-13-2770, und die Musikschule in Bergisch Gladbach, die die Anmeldungen entgegennimmt 02202-2503720, beziehungsweise per E-Mail an j.heiliger@stadt-gl.de.