MiKibU gewinnt ein Beratungsstipendium

MikibU-Mentor Bruno Spohr bei der Unterstützung von Kindern der vierten Klasse an der Gemeinschaftsgrundschule An der Strunde.

Bergisch Gladbach (vsch). Zum 13. Mal hat der Verein startsocial bundesweit die begehrten Beratungsstipendien an 100 herausragende soziale Initiativen vergeben.

MiKibU - Migrantenkinder bekommen Unterstützung - zählt zu den diesjährigen Gewinnern und erhält nun durch Experten aus der Wirtschaft oder dem professionellen Non-Profit-Bereich ein umfassendes ehrenamtliches Coaching.

startsocial ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung sozialer, ehrenamtlich getragener Organisationen, Projekte und Ideen. Die Vertreter von MiKibU freuen sich über die Auszeichnung und nehmen die damit verbundenen Herausforderung gerne an.

Geht es doch darum, den ehrenamtlichen Einsatz der vielen MiKibU-Helfer zum Wohle der Kinder aus Migranten- und Flüchtlingsfamilien noch effektiver zu gestalten und zu nutzen. MiKibU geht auf eine Initiative des Integrationsrates der Stadt Bergisch Gladbach zurück und startete als Projekt im Jahre 2009 an einer Schule mit zehn Helfern.

Eine bereits bestehende Hausaufgabenhilfe an der Gemeinschaftsgrundschule An der Strunde wurde integriert. Heute ist MiKibU an neun Bergisch Gladbacher Grundschulen im Einsatz und unterstützt mit etwa 220 ehrenamtlichen Mentoreninnen und Mentoren Woche für Woche mehr als 200 Kinder.