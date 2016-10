Auszeichnung für die "Kings of the Road"

Das Foto zeigt Christiane Schloten (1. Stellvertretende Vorsitzende der CDU Overath) bei der Übergabe der Urkunde an das Team des Bürgerbusses.

Von Peter Marjan

Overath. Von 1972 bis 1994 war Josef Büscher Bürgermeister von Overath. In Erinnerung an ihr ehemaliges Parteimitglied verleiht die CDU Overath seit 2004 den Bürgermeister-Büscher- Ehrenamtspreis als Anerkennung für ehrenamtliche Projekte im Stadtgebiet.

Am vergangenen Sonntag wurde der Bürgerbus Overath e.V. im Kulturbahnhof Overath für sein Engagement im Bereich Mobilität im Stadtgebiet ausgezeichnet.

Nach Einstellung des Anrufsammeltaxis im Jahr 2008 hatten viele Bürger in Overath keinen Anschluss mehr an den öffentlichen Personen-Nahverkehr. Elke Becker, bei der Stadtverwaltung zuständig für den Bereich ÖPNV, entschloss sich damals zusammen mit anderen Initiatoren zur Gründung des Vereins und übernahm die Geschäftsführung. Ziel war es, die Menschen mehrmals täglich ohne lästiges Umsteigen an die Punkte im Ort zu bringen, die sie zur Erledigung ihrer täglichen Bedürfnisse aufsuchen mussten.

Zunächst aber galt es, Strecken zu planen, Haltestellen einzurichten und mit den bestehenden Linien abzugleichen und natürlich ehrenamtliche Helfer anzuwerben. Nach jahrelanger Optimierung verfügt der Bürgerbus Overath heute über mehr als 30 Haltestellen im Stadtgebiet. 20 Fahrer und weitere Helfer im Hintergrund sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

In seiner Laudatio dankte der CDU-Kreistagsabgeordnete Uwe Pakendorf den Ehrenamtlern für ihr Engagement. Als Vorsitzender des Zukunftsausschusses befasse er sich auch sehr intensiv mit dem Thema "Zukunft der Mobilität". Und gerade hier schließe der Bürgerbus mit seinem kleinteiligen regionalen Angebot eine große Lücke.

Christiane Schloten, 1. Stellvertretende Vorsitzende der CDU Overath, nannte bei ihrer Rede zur Preisübergabe einige beeindruckende Zahlen: nahezu 300.000 Km hat der

Bus seit 2008 auf dem Buckel, 5000 Fahrgäste nehmen das Angebot jährlich wahr, ca. 11.000 € sind pro anno erforderlich, um Benzin, Wartung, Reparaturen und Verwaltungskosten zu decken. Aufgebracht wird dieser Betrag durch die Fahrentgelte (2 € pro Fahrt, egal wohin) sowie Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die Bezirksregierung trägt mit der Erstattung der Freifahrberechtigten zum Etat bei.

Der Ehrenamtspreis ist übrigens mit 500 € dotiert. Dieser Betrag wird in die Anschaffung eines neuen Busses fließen. Spenden für diesen Kauf, aber auch weitere engagierte Helfer sind im Verein jederzeit willkommen.