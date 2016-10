Forsbacher fordern Erhalt von Grünfläche

Mit diesem Banner will die Bürgerinitiative auf ihre Aktion aufmerksam machen.

Von Helmut Kurps

Forsbach. "Ich war entsetzt, als ich von den Bebauungsplänen der Stadt erfuhr", erklärt der Forsbacher Michael Ortner. Er spricht vom Grünbereich zwischen Kirchweg, Im Käuelchen, Fuchsweg. "... der einzig verbleibende Park innerhalb Forsbachs."

Das von der Stadt beabsichtigte Bebauungskonzept sieht eine Erst-Erschließung von voraussichtlich 50 Baufeldern auf einer Teilfläche vor. Ortner befürchtet, dass sich diese Anzahl auf dem ca. 80.000 Quadratmeter großen Areal auf bis zu 300 Wohneinheiten erhöhen könnte.

Um das zu verhindern, hat Ortner die "Bürgerinitiative für den Erhalt des Bürgerparks" gründet und ein Fachanwaltsbüro eingeschaltet. Neben Bannern mit der Aufschrift "Unser Forsbach schützen", die bald an mehreren Stellen im Ort angebracht werden sollen, gibt es auch eine Internetseite www.forsbach.org, auf der sich Bürger/innen, die gegen die Bebauung sind, an einer Bürgerpetition beteiligen können. "Mehr als 250 Eintragungen gibt es schon", so Ortner.

Die Initiative befürchtet, dass am Ende der Ortsteil Forsbach insgesamt durch Verlust an Grünfläche, erhöhter Verkehrsbelastung, infrastrukturelle Veränderungen erheblich an Lebensqualität verlieren könnte. Bei Zuzug vieler Familien stelle sich zudem die Frage nach zusätzlichen Schul- und Kitaplätzen.

Auch Hedy Schütz, naturverbundene Anwohnerin, bangt um "die letzten Grün-Ressourcen mit vielfältigem Tierbestand." Sie ist hier oft unterwegs und weiß von Füchsen, Dachsen, Waldhasen, Rehen oder auch Fledermäusen und seltenen Insekten zu berichten. Auch Nachbarin Esther Biesenbach klagt: "Es wäre schade um dieses Fleckchen Natur."

Ulrich Kowalewski, Beigeordneter Stadt Rösrath, auf Anfrage: "Seit vielen Jahren bestehen dort Bebauungsabsichten der Stadt. Die Kommune gehört neben vielen anderen zu den größeren Grundstückseigentümern und hat die Absicht, ihre Grundstücke zu vermarkten.

Es wird ein Projektentwickler mit der Bebauungsplanung für ein Teilstück von zunächst rund 43.000 Quadratmetern mit ca. 50 Grundstücken beauftragt. Dazu werden noch Gespräche mit den Anwohnern geführt. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind noch nicht entschieden."

Mitbegründer der Bürgerinitiative Axel Heppener: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen wertvollen Raum zu bewahren und zu einer bedeutenden öffentlichen Parkanlage mit hohem ästhetischem, künstlerischem und kulturellem Reiz zu entwickeln. Ich wünsche mir, dass der Bürgerwille von der Politik stärker beachtet wird."