Über 500 Stimmen zum FPN

Von Viola Schmitz

Bensberg. Nach Durchsicht des Entwurfes des Flächennutzungsplanes zu den geplanten Gewerbegebieten Brüderstraße und Frankenforster Straße und dem hier dargestellten Autobahnzubringer über den ehemaligen Bahndamm wurden der Stadtverwaltung kürzlich über 500 Stellungnahmen betroffener Bürgerinnen und Bürger von einer kleinen, aber sehr ambitionierten Delegation vorgelegt.

Da scheinbar viele Bürger der Meinung sind, dass das Thema Bahndamm schon lange vom Tisch sei und somit ihre Wohngebiete und ihr Wald nicht mehr in Gefahr seien, fühlten sich eine Handvoll Anwohner in der Pflicht, dieses Unwissen abzuwenden, zu informieren und auch Stellungnahmen für die Gemeinschaft zu sammeln, um das für sie und ihr Wohngebiet Schlimmste, nämlich die Zerstörung des Waldes und die Entstehung eines Gewerbegebietes, zu verhindern.

Obwohl, so die Überbringer der Stellungnahmen, der Termin avisiert wurde, war leider die verantwortliche Person, die die Stellungnahmen entgegennehmen sollte, an diesem Morgen in einem Gespräch. "Es ist nicht besonders schön, dass wir heute keinen Ansprechpartner vorfinden konnten. Am Ende hoffen wir, dass die Menge der Stellungnahmen Gehör findet und wir mit Abgabe dieser am Stichtag etwas für die involvierten Bürgerinnen und Bürger erreichen konnten."