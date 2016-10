Bensberg (kli). Die Evangelische Kirche hatte zu einem besonderen Event eingeladen: ein Gottesdienst im Kino mit anschließender Filmvorführung.

Gut 280 Personen versammelten sich an diesem Sonntagmorgen und wollten erfahren, was Alaba, Jürgen Klopp und andere prominente Fußball-Größen über Gott und das menschliche Miteinander denken.

David Kadel hat einen 90-Minuten-Film darüber gedreht, der zum ersten Mal in Bergisch Gladbach gezeigt wurde. Auch Anthony Ujah kommt zu Wort, Kölns ehemaliger Torjäger, der zuletzt in Bremen und jetzt in China spielt.

Der Filmemacher, Kabarettist und Talkmaster Kadel war beim Event im Bensberger Kino dabei und stand für Fragen und Gespräche bereit. Los ging mit einem halbstündiger Gottesdienst mit Diakon Rainer Beerhenke, der die Thematik Fußball auf die Lebenssituation der Menschen in der Gemeinde zu interpretieren.

"Der Ball, der Glaube; ist eine runde Sache, manchmal führen wir ihn durch das Gewusel des Alltages, dann aber wird abgespielt, an andere Mitspieler. Augen auf und Miteinander..." Anschließende folgte dann Kadels Film "Und vorne hilft der liebe Gott".