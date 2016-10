MGV Biesfeld erkundete die Mosellandschaft

70 Jahre MGV Biesfeld. Das diesjährige Herbstkonzert des MGV unter dem Thema "Wochenend und Sonnenschein" findet als Jubiläumskonzert am 5. November in der Aula der Gesamtschule Kürten statt. Beginn ist 19.30 Uhr.

Biesfeld (vsch). Die diesjährige Konzertreise führte den MGV Biesfeld nach Treis Karden, in einen besonders schönen Abschnitt der Mosellandschaft um Cochem. Eine erste Pause gab es im Brauhaus Bad Neuenahr mit einem Ständchen.

Weiter ging die Fahrt zum Nürburgring mit Führung durch Info-Center, Museum und über die Grand Prix Rennstrecke. Am frühen Abend erreichte man das Hotel "Rebstock" im Moselörtchen Bruttig.

Am Samstagmorgen startete in Treis eine romantische Schiffsfahrt, vorbei an Cochem, zum historischen Städtchen Beilstein. Hier, im "Dornröschen der Mosel", erreichte man durch den mittelalterlichen Stadtkern die barocke ehemalige Karmeliterklosterkirche St. Josef, wo der Chor bei bester Raumakkustik vor der "schwarzen Madonna" ein kleines Kirchenkonzert mit geistigem Liedgut gestaltete.

Der letzte Tag, der Höhepunkt der Konzertreise, führte nach Karden in die romanische Stiftskirche St. Castor, das bedeutendste Gotteshaus an der Mosel zwischen Koblenz und Trier, dem "Moseldom". Hier durfte der MGV ein Hochamt musikalisch begleiten und mitgestalten. Nach dem Gottesdienst gab es in Treis einen zünftigen Frühschoppen mit kräftiger Gulaschsuppe und anschließendem Bummel entlang der Mosel.

Einen gemütlichen Abschluss gab es dann nach der Heimfahrt im komfortablen Reisebus im Bergischen Restaurant "Zur Eiche" mit einigen musikalischen und humorvollen Vorträgen und Einlagen, bis die erlebnisreiche Fahrt dann in Biesfeld am späteren Abend endete.