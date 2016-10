Besuch in der Kürtener Tafel

Kürten (uw). Der Vorstand der Kürtener Tafel freute sich über den Besuch von Renate und Norbert Morgner.

Sie kamen nicht mit leeren Händen sondern überbrachten eine gut gefüllte Spardose, die sie auf der Feier ihrer Goldenen Hochzeit aufstellten und statt Geschenke um eine Spende für die Kürtener Tafel baten.

Der Betrag wird für Anschaffung eines großen Tiefkühlschrankes benötigt, für die noch Spendenerforderlich sind.

Auch in diesem Jahr wird die Weihnachtspaketaktion durchgeführt. Die Tafel nimmt Weihnachtspakete mit haltbaren Lebensmitteln ab Anfang Dezember in Kürten-Dürscheid, Wipperfürther Straße 145, an.

Die Öffnungszeiten: Dienstags, 9.30 Uhr bis 12 Uhr; donnerstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Ausgabe: Donnerstags von 13 Uhr bis 17 Uhr.