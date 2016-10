Rösrath (vsch). Der in Rösrath vor zwölf Jahren gegründete Chor wird am 22. Oktober, 18 Uhr, Einlass 17.30 Uhr, ein Konzert in der Evangelischen Versöhnungskirche, Hauptstr.16, Rösrath geben. Chorleitung: Anna Stijohann und Sascha Frick. Der Chor singt Jazz, Gospel, Rock und Pop.

So bunt wie die Stimmen der "Different Voices" ist auch das Repertoire des Chores. Eine klangvolle Mischung von Gospel bis Pop, Deutsches und Englisches von Silbermond bis Louis Armstrong stehen am 22.10. auf dem Programm. Die Freude am gemeinsamen Singen und Klingen ist der rote Faden, der sich durch das Konzert zieht.

Mehr Informationen unter www.different-voices-roesrath.de

Der Eintritt wird frei sein, Spenden sind gerne gesehen.