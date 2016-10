Kabarett am IGP: Früchte des Zorns

Bergisch Gladbach (vsch). Europa am Abgrund, Bomben in Paris, Tornados in Syrien, Millionen auf der Flucht. Volkszorn erobert Straßen und Plätze. Früchte platzen, wenn sie reif sind. Früchte des Zorns. Aber es rollen nicht die Köpfe der Mächtigen.

Fritz & Hermann machen seit mittlerweile 25 Jahren genau das, was von ihnen erwartet wird: sie kämpfen, aufrecht, und wenns drauf ankommt, zum Vergnügen all jener, die das Glück haben, Zeugen sein zu dürfen.

Aufgeführt wird am Freitag, 28.10.2016. Einlass ist wie immer bereits um 19 Uhr zum bewährten Buffet.

Ort der Veranstaltung ist die Integrierte Gesamtschule Paffrath, Borngasse 86, www.igp-web.de. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.