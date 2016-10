CAT BALLOU unplugged

Refrath (vsch). Am 16. und 17. Dezember, 4. Adventswochenende, spielen Cat Ballou zwei "unplugged" Konzerte und auch ein Kinderkonzert am Samstagnachmittag im Haus Steinbreche in Refrath.

Die Weihnachtskonzerte bieten immer ein besonderes Konzerterlebnis, denn alle Songs werden von den vier Musikern mit akustischen

Instrumenten gespielt. Die Zuschauer aller Generationen können bei diesem bestuhlten Konzert die zur Weihnachtszeit entsprechend entschleunigten Arrangements der Cat Ballou Hits genießen.

Damit zum Kinderkonzert besonders viele Kinder kommen können, wird gebeten darauf zu achten, dass je Erwachsener mindestens ein Kind mitkommen muss - natürlich gerne mehr, denn es ist ja ein Kinderkonzert.

Tickets für die Weihnachtstour gibt es unter www.catballou.de und bei allen bekannten KölnTicket-Vorverkaufsstellen.