Erfolgreicher Saisonstart

Forsbach (vsch). Vor kurzen fand das erste Ligaspiel der Damen statt. Hochmotiviert und mit fast voller Besetzung traten sie gegen den MTV Köln VI an. Der erste Satz begann zwar etwas chaotisch, aber man gab sich erst bei einem Punktestand von 21:25 geschlagen.

Mit einer etwas veränderten Aufstellung klappte das Zusammenspiel im zweiten Satz wesentlich besser, so dass auch die Angriffe nun Wirkung zeigten. Man erzielte den Ausgleich zum 1:1 mit einem Endstand von 25:18.

Der dritte Satz endete mit 25:23 und so hatte sich die Damen den ersten Sieg mit einem 3:1 gesichert.

Nächstes Ligaspiel: Heimspiel, Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr in der Sporthalle am Halfenhof in Forsbach.