Gesundheitstage im Löwen - Messe zum Thema "Alternatives Heilen"

Bergisch Gladbach (vsch). Den Menschen als Ganzes sehen, das ist der Gedanke, der hinter der Erlebnismesse "Gesundheit & Wellness für Körper, Geist & Seele - alternatives Heilen" im Bergischen Löwen in Bergisch Gladbach steht.

Etwa 100 Aussteller wie Heilpraktiker, Heiler, alternativ Heilende, Aussteller mit Gesundheits-, Kosmetik-, Textilprodukten, Räucherwerk, Mineralsteinen, Bücher oder Pendeln erwarten den Besucher am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober zwischen 10.30 Uhr und 18 Uhr.

An den zahlreichen Ständen im gesamten Bergischen Löwen gibt es Messeangebote: Probesitzungen an denen Therapieangebote erfahren oder Hautanalysen durchgeführt werden. Handleser, Gesichtsleser, Kartenleger, Palmblattlesungen und vieles mehr erwartet Sie. Täglich gibt es in der Zeit von 11 Uhr bis 18 Uhr in acht Räumen spannende Vorträge oder Workshops.

Wer neben den vielen Informationen und Eindrücken noch etwas Handfestes mit nach Hause nehmen möchte, der wird hier fündig. Naturprodukte, Kosmetik, Barfußschuhe, farbenfrohe Naturkleidung, Mineralsteine, Nahrungsergänzung, Räucherwerk, Magnetschmuck, Farbessenzen, energetische Essenzen, ätherische Öle und vieles mehr kann erworben werden.

Das Vortragsprogramm kann unter 0221-9862911 oder über die Messehomepage www.natuerlichlebenkoeln.de bestellt werden.

Der Eintritt beträgt 10 Euro und berechtigt den Besucher zur Teilnahme an fast allen Vorträgen und Workshops (Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei).