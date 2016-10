Jubiläum gefeiert

Steinenbrück (uw). Im Spätsommer feierte die Löschgruppe Steinenbrück der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Overath ihr 95-jähriges Bestehen.

Im Gründungsjahr 1921 - am Anfang der goldenen zwanziger Jahre - war die neue Feuerwehr eine segensreiche Institution für die ständig wachsende Bevölkerung von Steinenbrück. Heute engagieren sich 24 Feuerwehrfrauen und -männer unter der Führung von Jörg Büscher mit Stellvertreterin Kerstin Kahle und Stellvertreter Marcus Trauschies ehrenamtlich, um die Aufgaben der Feuerwehr: "retten - löschen - bergen - schützen" zu erfüllen.

An 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr steht das Team bereit, um in Notfällen vom Feuerwehrgerätehaus an der Zöllnerstraße zum Einsatz zu starten. Zum 95-jährigen Jubiläum war eine besondere Alarmbereitschaft angesagt. Mit einer gut besuchten Open-Air-Party unter Mitwirkung der Klüngelköpp und von Solution Concept wurde die Feier am Vorabend eröffnet. Am Sonntag entwickelte sich der traditionelle Tag der Offenen Tür zu einem wahren Volksfest.

Bei bestem Wetter konnten sich die zahlreichen Besucher über die Arbeit der Feuerwehrleute und über ihre Fahrzeuge und Geräte informieren. Die befreundeten Löschzüge und -gruppen der Freiwilligen Feuerwehr waren in starker Besetzung mit von der Partie. Die kleinen Gäste konnten selbst unter Anleitung der Fachleute als Feuerwehrfrau oder -mann tätig werden. Außerdem regte eine Hüpfburg zu sportlicher Bewegung an.