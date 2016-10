Erfolgreiche Ausbildung

Erfolgreich konnten jetzt die neuen Einsatzkräfte bei der Feuerwehr Kürten ihre Grundausbildung beenden. Nachdem bereits Anfang des Jahres der erste Ausbildungsteil absolviert wurde, mussten sich 6 Feuerwehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Kürten, 1 Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Odenthal und 3 Feuerwehrmänner der Werkfeuerwehr Zanders GmbH nun im zweiten Teil wiederum einer 80-stündigen Ausbildung unterziehen.

Unter Leitung des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Kürten, Stefan Landwehr und dem Ausbilderteam, konnte die Ausbildung an mehreren Wochenenden und Abenden wieder in Eigenregie durchgeführt werden. Die neuen Wehrleute wurden praktisch und theoretisch in den Bereichen Brandschutz und technische Hilfeleistung ebenso geschult wie bei Erstmaßnahmen am Notfallpatienten.

Am Ende der Ausbildung mussten die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen in einer schriftlichen und praktischen Prüfung unter Beweis stellen.

Weiterhin werden die Einsatzkräfte ihre erlernten Fähigkeiten im Einsatzalltag in den Löschgruppen vertiefen und somit den ehrenamtlichen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zum Wohle der Bevölkerung in den Gemeinden Odenthal und Kürten und bei der Werkfeuerwehr Zanders leisten.