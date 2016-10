Gemeinschaft gibt Sicherheit

Rösrath (vsch). "28.048 Rösrather sehen mehr als zusätzliche Streifenpolizisten", meint Dr. Jürgen Rembold, Vorstand der Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Daher hat er in Kooperation mit der Stadt Rösrath und der Kreispolizei ein Projekt "Rösrath passt auf" ins Leben gerufen: Dabei stellt er interessierten Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei Schilder zur Verfügung, die sie an ihren Häusern anbringen können. Zwar ist die Einbruchsquote in Rösrath rückläufig, aber jeder Einbruch ist ein Einbruch zu viel.

Der Stifter will mit dem Projekt aber noch mehr: Er will die Kommunikation der Bürger untereinander, das nachbarschaftliche Miteinander fördern, daher ist das Schild auch freundlich und positiv gehalten und hebt nicht allein auf Einbrecher ab. Bürgermeister Marcus Mombauer begrüßt die Initiative: "Ich würde mich freuen, wenn durch "Rösrath passt auf" unsere Stadt sicherer und durch zusätzliches nachbarschaftliches Miteinander die Lebensqualität in Rösrath weiter verbessert wird."

Gemeinsam mit Dr. Rembold und Mitarbeitenden der Kreispolizei wird er am 14. November um 18 Uhr das Projekt im Bürgersaal der Stadt Rösrath in Hoffnungsthal, Rathausplatz, vorstellen. Dabei wird die Kreispolizei umfassend über Diebstahlprävention informieren und umfangreiches Informationsmaterial zur Mitnahme zur Verfügung stellen.

Dr. Rembold verteilt kostenlos die Schilder an interessierte Bürgerinnen und Bürger. Danach sind die Schilder bei der Dr. Jürgen Rembold Stiftung, Heike Kohlgrüber, 02205-6580 oder heike.kohlgrueber@web.de, erhältlich.