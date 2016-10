Rösrath (vsch). Die Stadtbücherei Rösrath veranstaltet in Kooperation mit dem Kath. Bildungswerk Rhein-Berg eine Lesung mit dem belgischen Dichter, Essayisten und Romancier Stefan Hertmans in der Stadtbücherei Rösrath, Hauptstraße 69, am 26. Oktober um 19 Uhr.

Er liest aus seinem Buch "Der Himmel meines Großvaters". Eintritt 5 Euro, Anmeldung unter: 02205-83711.