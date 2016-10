Bergisch Gladbach (vsch). Schon zum dritten Mal geht das Oktoberfest im TechnologiePark in Moitzfeld an den Start. Am 27. Oktober um 17.30 Uhr heißt es nach dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Lutz Urbach wieder: "O'zapft is".

Drei Tage lang - von Donnerstag, 27. Oktober bis Samstag, 29. Oktober, ist launige Unterhaltung und beste Stimmung für jeden garantiert: bei Musik im beheizten Festzelt sowie mit bayrischen Attraktionen und Spezialitäten für die ganze Familie an den vielen Ständen im Park. Alle Kinderattraktionen sind wie immer kostenfrei.

Besonderer Gast ist in diesem Jahr die Kabarettistin Karin Engelhard, die am Donnerstagabend das Publikum mit ihrem Programm begeistern und am Freitagabend nochmals gemeinsam mit den Styrolern auftreten wird.

Ein tolles Programm, Eintritt frei. Tischreservierungen erbeten unter 02204-2002 oder info@lunchpoint.de

Weitere Infos und ausführliches Programm unter www.tbg.de