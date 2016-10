Krippen soweit das Auge reicht

Bergisch Gladbach (vsch). Am 27. November, dem 1. Adventsonntag, bietet der Verein Landschaft und Geschichte eine Bustour in das Weihnachts- und Krippendorf Waldbreitbach an. Die bekannteste Attraktion der Gemeinde ist die weltweit größte Naturwurzelkrippe in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt.

Eine Führung über den "Kleinen Krippenweg" führt über zwei Kilometer am Ufer der Wied entlang und durch den romantischen Ort Waldbreitbach. Auch in den Schaufenstern der Geschäfte und in Privatgärten sind Krippen zu bewundern.

Nach einer Mittagpause können im "Internationalen Krippen- und Bibelmuseum" mehr als 2.400 weitere Krippen aus 100 Ländern entdeckt werden. Bei Kaffee und Kuchen im Restaurant Klosterbergterrassen klingt der Tag aus.

Zusteigemöglichkeiten: Bergneustadt, Engelskirchen, Untereschbach, Bensberg, Bergisch Gladbach, Refrath.

Infos und Anmeldung bis 30. Oktober erbeten bei Lenore Schäfer 02202- 459101, Lenore.Schaefer@netcologne.de