Von Hans-Werner Klinkhammels

Bergisch Gladbach. Im 10. jahr in Folge präsentiert der Bergsiche Löwe, unterstützt von der Kreissparkasse und mit Hilfe dere Agentur Schönhauser Promotion die LöwenLachKultur.

Nachdem man damals eine Reihe, die zunächst im Albertus-Magnus-Gymnasium ihren Ursprung hatte, in den Bergischen Löwen geholt hatte, ging es direkt mit einem Knaller los: Volker Pispers. Dessen Vorstellung war an einem Samstagmorgen ausverkauft.

Zudem standen die Jungs des GlasBlasSing Quintetts in der ersten Serie der LöwenLachKultur auf der Bühne, damals noch nahezu unbekannt. Diesmal sind sie ebenfalls dabei, doch hat sich ihr Bekanntheitsgrad mächtig gesteigert. Wenn es am 10. Dezember heißt "Süßer die Flaschen nie klingen" gibt es Antworten auf alle Fragen, die mit Advent, Festtag, Tradition oder Bräuche zu tun haben - oder auch nicht.

Mit dabei auch Horst Schroth und sein Lehrer Laux. 1994 erschien er erstmals auf der Bühne, Deutschlands Pädagoge Nr. 1, bedauert und bejubelt: Horst Schroths Lehrer Olaf Laux, mit dem von Publikum und Kritik gefeierten Kult-Programm "Null Fehler". Lehrer Laux.

Das Comeback. Turbulent, mitreißend, gnadenlos authentisch und natürlich - wie immer bei Horst Schroth - garantiert saukomisch am 18. Mai.

Zuvor aber, am 23. März, Jürgen Becker, der sich diesmal den Blattläuisen widmet. Der sxcharfsinnige Beobachter erkennt. Blattläuse haben es leicht. Wenn ihnen nach Fortpflanzung zumute ist, gebären die Lausmädels ohne Zutun eines Lausbuben bis zu zehn Töchter am Tag.

Jürgen Becker bittet zum Blick durchs Schlafzimmer-Schlüsselloch und tut sein Wissen kund zum Theme "Volksbegehren".

Margie Kinsky und Bill Mockridge kommen mit "Hurra - wir lieben noch" am 18. Oktober um die Ecke. Diese beiden passen zusammen wie Pott und Deckel, oder - wie Margie sagen würde - Arsch auf Eimer! Margie Kinsky, die "Puddingqueen", und Bill Mock-ridge, der "Holzfa?ller", sind nicht nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren, sondern auch seit 33 Jahren ein glückliches Paar mit sechs properen Söhnen. Und das sie immer noch lebnen und mehr, zeigen die beiden in ihrem urkomischen, schonungslosen und kurzweiligen Ka-barettabend "Hurra, wir lieben noch!". Eine Videobotschaft der beiden gibt es auf www.bergisches-handelsblatt.de

Dazu Marianne Brochhaus, KSK-Direktion Rhein-Berg: "Es ist uns wichtig, dass wir auch Veranstaltungen anbieten und unterstützen, die man sich noch nach einem Arbeitstag anschauen und -hören kann. Es geht im Lebven nicht nur um Kunst, sondern auch um Genuss."

Norbert Pfennings, Geschäftsführer Bergischer Löwe, ergänzt: "Dies ist eine Reihe, die beweist, dass man nicht nach Köln fahren muss, um ein gutes Programm zu sehen."

Und Elisabeth Plum, Geschäftsführung Schönhauser Promotion weist auf die Konstanz hin, mit der hier Qualität zu sehen ist. "In den 10 Jahren kamen fast 23.000 Besucher zur LöwenLachKultur, viele ausverkaufte Vorstellungen und immer gute Laune."

Kartenvorverkauf an der Theaterkasse Bergischer Löwe, Tel. 02202-389-99, theaterkasse@bergischerloewe.des sowie an allen KölnTicket Vorverkaufsstellen. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als Fahrausweis im VRS-Gebiet.

www.bergischerloewe.de