Die Winterzeit beginnt

cf. Oberberg. Der Sommer ist vergangen und nicht nur das - nun wird uns auch wieder die Sommerzeit genommen.

In der Nacht von Samstag, 29. auf Sonntag, 30. Oktober, werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt.

Es wird abends wieder früher dunkel - Hobbygärtner können nicht mehr nach Feierabend noch schnell eine Stunde in den Garten gehen. Die Sonne hat wieder ihre normale Zeit, und das heißt, gegen 17 Uhr ist im Oberbergischen dann bereits Sonnenuntergang.

Dafür ist bereits gegen Viertel nach sieben Sonnenaufgang.



1980 wurde in der Bundesrepublik die Sommer- beziehungsweise Winterzeit eingeführt. Das bedeutet, dass seitdem am letzten Wochenende im März die Uhr eine Stunde vor- und Ende Oktober eine Stunde wieder zurückgestellt wird. Wir Menschen gewöhnen uns in der Regel sehr schnell an diese Umstellung. Größere Probleme haben die Tiere, deren Fütterungszeiten sich um eine Stunde verändern. Der Weisheit letzter Schluss ist die Zeitumstellung nicht, aber eine Änderung ist nicht in Sicht. So beugen wir uns denn dem Zwang und dürfen dafür in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 29./30. Oktober eine Stunde länger schlafen. Um 3 Uhr in der Nacht wird es noch einmal 2 Uhr.