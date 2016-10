"Bau Dir Deine eigene Krippe"

Bergisch Gladbach (vsch). Am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, ist es soweit: Zum dritten Mal in diesem Jahr präsentiert die IMBIENTA ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellern aus der Region, Live-Musik, Fachvorträgen und Kulinarik. Mit Musik von Heinrich & Gasper, Pütz und Bänd, Christine Schröder und Georg Derks sowie Jeff Collins gibt es ein vielseitiges musikalisches Rahmenprogramm zu erleben. Durchs Programm führen Martin Hardenacke und Uli Weber.

Gewinnspielfrage: Welche Personen sind auf dem oberen Bild dargestellt?

In der Sonderausstellung "Schmuck" können viele unterschiedliche Arten und Werkstoffe von Schmuckstücken bestaunt und natürlich auch erworben werden.

Ebenfalls auf der IMBIENTA im Bergischen Löwen zugegen sein wird Ralf Sungen aus Dürscheid, der bereits seit 35 Jahren seine handgefertigten Krippen auf dem Weihnachtsmarkt in Bergisch Gladbach ausstellt.

IMBIENTA stellt acht Gutscheine für Kinder von 9 bis 13 Jahren zum Krippenbau mit Ralf Sungen an diesem Wochenende zur Verfügung, jeweils eine Begleitperson hat freien Eintritt.

Wer teilnehmen möchte, schickt bis Mittwoch, 26. Oktober die Antwort auf obengenannte Frage an gewinnspiel@bergisches-handelsblatt.de