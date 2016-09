Bergisches Handelsblatt

Runa Plützer und Max Kick Finalisten beim "Langenfeld Cup U19"

Bergisch Gladbach. Beim wohl bedeutendsten Jugendturnier auf deutschem Boden spielten sich zwei Refrather Akteure am Wochenende in den Blickpunkt: Runa Plützer und Max Kick. Die 17-jährige Plützer gewann an der Seite von Annalena Diks (Wesel) ihr Auftaktmatch gegen die starken Holländerinnen Baan/Zeewald ... »