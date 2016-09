Bergisches Handelsblatt

Bergisch Gladbach (vsch). Rund 4.000 Läufer, darunter auch Läufer vom TV Refrath running team, waren auf der Kö am Start. Sehr erfolgreich waren die TVR-Damen ... »

Bergisch Gladbach (vsch). Bereits zum 34. Mal fand in Bergisch-Gladbach die vom TV Herkenrath ausgerichtete Bahnlaufserie statt. An drei aufeinander folgenden Donnerstagen konnte zwischen Strecken von 800 Meter bis zu 10.000 Meter gewählt werden. »

Kreis (vsch). Der Hunsrück-Marathon ist ein Landschaftsmarathon, der seit 2001 am letzten Augustwochenende vom eigens gegründeten Verein Hunsrück-Marathon veranstaltet wird. »

Bergisch Gladbach. Die Deutsche Triathlon Meisterschaft der Jugend und Junioren 2016 fand in Nürnberg/ Bayern statt. Der Nordrhein-Westfälische Triathlonverband stellte mit rund 60 Athleten das größte Team dar. »

Bergisch Gladbach (vsch). Am ersten Tag der 34. Bergisch Gladbacher Bahnlaufserie standen für die Mittelstreckler über die 800 Meter 13 Starts und für die Langstreckenläufer über die 3000 Meter Distanz sechs Läufe auf dem Programm. »

Kürten (vsch). Triathlon Abteilung Union Blau-Weiß Biesfeld. Nach seinem Start letzte Woche in Sassenberg bei der NRW Landesmeisterschaft stand für Dirk Zager nun die Europameisterschaft über die Halbdistanz in Wiesbaden an. »