Bergisches Handelsblatt

Bergisch Gladbach (hey). Aus dem Gladbacher Derby ging der TV Herkenrath als eindeutiger Sieger hervor. Völlig verdient gewannen die Gastgeber auf dem Braunsberg mit 4:1 (3:0) gegen Gladbach 09. In der Tabelle der Fußball-Mittelrheinliga klettert der TVH auf Platz zwei, während der SV09 nur noch Fünfter ist. »

Odenthal-Scheuren (kli). Trotz der extrem heißen Temperaturen fand jetzt zum achten Mal das Fußballturnier in Oberodenthal statt. In der Övver-Ohnder Arena zwischen Scheuren und Neschen kämpften acht Mannschaften um den begehrten Pokal. »

3. Titel in Folge für die Grashoppers

Bergisch Gladbach (kli). Peter Schaubode trainiert ab der kommenden Saison die 2. Mannschaft des SV Bergisch Gladbach 09 in der Kreisliga A. Der Trainer stand schon bei vielen Vereinen an der Seitenlinie. »

Refrath (kli). Mit mehr als zufriedenstellenden Leistungen gestalteten die vier Refrather EM-Teilnehmer die Badminton-Europameisterschaft in La Roche Sur-Yon, Frankreich. »

Bergisch Gladbach (uw). Am vergangenen Spieltag trafen die Löwinnen auf die Damen des Kohlscheider B.C. Die Party endete für den Neuling in der Liga mit einem Sieg für die Löwinnen. Die erste Halbzeit begann eher schleppend. »

Bergisch Gladbach (hey). Erneut sind beide Mittelrheinligisten aus der Kreisstadt erfolgreich. Der TV Herkenrath und der SV Bergisch Gladbach 09 fahren Siege ein. Borussia Freialdenhoven - SV Bergisch Gladbach 09 1:2 (0:1). Kapitän Ajet Shabani (34.) brachte den Gast in Führung. »

Bergisch Gladbach (hey). Gladbach 09 kehrt wieder in die Erfolgsspur zurück, der TV Herkenrath bleibt unter Trainer Alex Voigt unbesiegt. SV Bergisch Gladbach 09 - Germania Windeck 4:0 (2:0). Früh brachte Anton von Lampe (11.) die Gastgeber auf die Siegerstraße. »

Rösrath (vsch). An Ostern war es endlich soweit und die D-Jugend der Union startete zu ihrem ersten internationalen Turnier ins niederländische Den Bosch. »

Bergisch Gladbach (hey). Weiterhin besteht die theoretische Möglichkeit für Gladbach 09, in die Regionalliga aufzusteigen. Doch nach dem torlosen Remis beim Tabellenführer sind die Chancen auf ein Minimum gesunken. »

Bergisch Gladbach (hey). Während Gladbach 09 die dritte Pleite in Folge hinnehmen muss, ist der TV Herkenrath seit drei Partien ungeschlagen. »

Rösrath (kli). Bereits zum 21. Mal trafen sich die Mannschaften der Schulen für körperliche und motorische Entwicklung (KME) in Rösrath, um den Sieger auszuspielen. In diesem Jahr traten die Schulen Leichlingen, Linnich, St. Augustin, Wiehl und Gastgeber Rösrath zu dem Turnier an. »