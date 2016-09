Bergisches Handelsblatt

Starker Auftritt des BSC beim Lindlarer Junior Cup Overath/Rösrath (kli). 43 Nachwuchsschwimmer des BSC68 Overath/Rösrath fuhren ins benachbarte Lindlar, um dort am traditionellen Junior Cup des WSC Lindlar teilzunehmen. Anna Plückebaum und Simon Mitzschke (beide 2010) waren als jüngste BSC Schwimmer am Start und zeigten gleich, dass sie viel trainiert hatten. »

S.V. Bergisch Gladbach sehr erfolgreich auf NRW Meisterschaften Andreas Baruch wird 2-facher NRW-Meister Bergisch Gladbach. Anfang Juni gingen zehn Aktive des S. V. Bergisch Gladbach 1920/71, unter der Leitung von Cheftrainerin Leony Sadek, bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften im Dortmunder Südbad an den Start. »

Gewagt und gewonnen S.V.B.G bei den Bezirksmeisterschaften Bergisch Gladbach (vsch). Beim Nachwuchsschwimmen des SBM Mittelrhein am in Neunkirchen-Seelscheid schwammen mit den Jahrgängen 2007 bis 2010 die jüngsten Schwimmer und Schwimmerinnen im Bezirk um die Bezirks-Meisterschaft. »

Bergischer SC räumt bei Bergischen Meisterschaften ab Anfang Mai fanden die Bergischen Meisterschaften in Derschlag statt, auf denen die Jugendmannschaft des Bergischen Schwimmclubs stark vertreten war. Insgesamt wurden 20 neue persönliche Rekorde aufgestellt, woraus zahlreiche Podiumsplätze resultierten. »

BSC-Jugend räumte ab Am traditionellen 30. Hardtberger Sparda-Nachwuchsschwimmfest am 30. 4. und 1. 5. 2016 im Bonner Frankenbad nahmen 32 BSC-Schwimmer der Jahrgänge 2007-2010 teil. »

S.V.B.G. - Schwimmer starten auf Mittelrheinmeisterschaften Bezirksmeisterschaften fanden in Duisburg statt Ende Mai starteten die Aktiven vom S. V. Bergisch Gladbach 1920/71 auf den Meisterschaften des Schwimmbezirkes Mittelrhein. Da im Leistungszentrum Köln seit ca. einem halben Jahr keine Wettkämpfe mehr ausgetragen werden dürfen, mussten die Schwimmer des Bezirkes in das Schwimmstadion ... »

Jungen des Paul-Klee-Gymnasiums Overath werden NRW-Vizemeister Overath. Wie uns jetzt erst berichtet wurde, nahm das Paul-Klee-Gymnasium mit zwei Mannschaften am Kreisentscheid der Schulen in Leverkusen teil. Beide Schwimmteams starteten in der Wertungsklasse III, in der sich die Schüler der Jahrgänge 2001- 2004 messen. »

Vier BSC-Schwimmer auf Kurztripp Bergisch Gladbach (uw). Kim Leandra Schäfer, Alina Lukas, Philippe und Annie Schmitz nutzen das lange Feiertagswochenende für einen kurzen Trip an die Nordsee, um dort beim 46. Väsacker Jung un sine Gesche Wettkampf in Bremerhaven zu starten. »

SVBG beim Duathlon in Hullern Bergisch Gladbach (uw). Mitte April fand der 21. Dorf Duathlon in Hullern/Haltern am See statt. Die Triathleten des SV Bergisch Gladbach waren mit 16 Athleten im Alter von sieben bis 16 Jahren vor Ort. »

Doppelerfolg Bezirksmeistertitel für Kürtener Rochen Kürten (vsch). Gleich zwei Bezirksmeistertitel gingen an Schwimmerinnen der DLRG OG Kürten: Hannah Ligtenberg holte bei den Meisterschaften in Haan in der Altersklasse 12 den Sieg, Johanna Schreiber sicherte sich Platz 1 in der Altersklasse 15/ 16. »

NRW-Silber für Anna-Lena Materne Bergisch Gladbach (uw). Zum Höhepunkt der Langbahnsaison in NRW für die älteren Jahrgänge und offenen Klasse starteten die Schwimmerinnen und Schwimmer des S.V. Bergisch Gladbach in Wuppertal bei den Landesmeisterschaften. »

Jeder zweite Start eine Medaille Bergisch Gladbach (vsch). 18 Schwimmerinnen und Schwimmer des Bergischen SC 68 Overath /Rösrath nahmen vom am 4. Internationalen Stadtwerke Cup des TSV Solingen 1877 teil und sammelten bei 65 Starts wahnsinnige 12 Gold-, 12 Silber- und 12 Bronzemedaillen. »

Im Wasser fast unschlagbar BSC Schwimmer sammeln 46 Medaillen beim Bayer Cup Overath (kli). 24 Overather Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2000-2006 reisten nach Wuppertal, um am Bayer Cup des SV Bayer Wuppertal teilzunehmen. »

Erfolge für BSC Nachwuchs in Herne Overath/Rösrath (vsch). Im Februar nahmen 12 Nachwuchsschwimmer der Jahrgänge 2004 - 2006 des Bergischen SC Overath/Rösrath am 17. Herner Nachwuchsmeeting teil und brachten am Ende 21 Gold-, 13 Silber- und fünf Bronzemedaillen mit zurück ins Aggertal. »