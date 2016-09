Bergisches Handelsblatt

Hoffnungsthal (vsch). Die Saison für die Elite Fahrer und Fahrinnen im Kunstradsport geht nun in die entscheidende Phase. In der kommenden Woche beginnt die German Masters Serie der Elite Fahrer (ab 18 Jahre) und damit die Ausscheidungsfahrten für die Deutsche- und Weltmeisterschaft im Kunstradsport. »

Kürten (vsch). Die Saison des Radsportclubs Alpenrose Weiden verläuft bislang erfolgreich. Bei den Landesmeisterschaften Ende April in Augustdorf zeigten die Kunstradfahrerinnen, was sie können. So wurde Nele Gouder in der Altersgruppe U11 fünfte. »