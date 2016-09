Bergisch Gladbach (uw). Die Mitglieder des Laientheaters "Strungerbaach" bringen endlich ihr neues Mundartstück "Opa lässt es krachen" auf die Bühne der Aula im Nicolaus-Cusanus-Gymnasium, Reuterstraße 51, Bergisch Gladbach.

Das treue Publikum aber auch Newcomer haben lange darauf gewartet.

Aus dem Stück: Opa Dietrich hat zwei Söhne, Peter und Paul. Da Opa angeblich den ganzen Tag versorgt werden muss, suchen die beiden über das Internet nach einer Pflegerin. Aus Versehen geht die Anfrage einmal an die richtige Pflegevermittlung und einmal an eine halbseidene Begleitagentur. Nun nimmt das Geschehen seinen Lauf:

Es erscheint Elena, eine junge, sexy Frau. Eigentlich hatte sie an eine andere Arbeit gedacht, als einen älteren Herrn zu pflegen. Da sie aber unbedingt in Deutschland bleiben will, geht sie auf die Verwechslung ein und alle Männer im Haus sind von ihr angetan. Dann allerdings tritt Agathe Pichler, eine echte Pflegerin, auf den Plan ..., ein Drachen in Person. Sie will die Stelle auf jeden Fall antreten. Opa hingegen möchte seine sexy Elena behalten. Die Russenmafia pocht ebenfalls auf die Bezahlung ihrer finanziellen Forderungen. Doch so leicht lässt Opa Dietrich sich nicht einschüchtern ...

Termine: Samstag, 29. 10., 18 Uhr; Sonntag, 30. 10., 18 Uhr; Freitag, 4. 11., 20 Uhr; Samstag, 5. 11. 18 Uhr sowie Sonntag, 6. 11., 18 Uhr.

Karten zum Preis von 12 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Schüler und Studenten gibt es ab sofort bei allen Mitgliedern, online (www.strungerbaach.n2g11.com/l/245608032/c/0-nt4e-fm1zov-uut), telefonisch (02202-9899953) und bei Mary's L(i)ebenswertes, Lohplatz 2 (Ecke Sander Straße), Bergisch Gladbach; RheinBerg Galerie, Infopoint, Hauptstraße 131, Bergisch Gladbach; SKRIBO, Office Alternatives, Schloßstraße 58, Bergisch Gladbach oder Polito GmbH, Lotto-Toto Reisebüro, Kempener Straße 259, Bergisch Gladbach.