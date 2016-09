Basketball-Camp für Kids

Bensberg (uw). Toller Herbstferienauftakt für interessierte Kinder und Jugendliche in Bensberg: Wie bereits in den vergangenen Jahren organisieren die Turnvereine aus Bensberg und Herkenrath gemeinsam mit der AOK Rheinland/Hamburg und dem Kreissportbund in der Herbstferien-Woche ein Basketball-Trainingslager.

Mitmachen können in erster Linie Kinder und Jugendliche aus dem Wohnpark Bensberg und Umgebung.

Ausrichter in diesem Jahr ist die neue Spielgemeinschaft "SG Bergische Löwen". Denn seit 2016 gehören auch die Spielerinnen und Spieler des TV Hoffnungsthal zum dreiblättrigen Vereins-Kleeblatt. Der Vorteil von mehr "Manpower" ist: Rund 60 Kinder können beim Basketball-Camp mitmachen.

Von Montag, 10. Oktober bis Donnerstag, 13. Oktober, dreht sich alles um die rot-orangenen Kugeln. Beginn ist um 9.30 Uhr, bis 15 Uhr werden die Basketbälle geprellt, gedribbelt und geworfen.

Das Camp findet in der Turnhalle des Albertus-Magnus-Gymnasiums statt.

Das Trainerteam um Janee Morton und Catrina Green ist auch in diesem Jahr sehr prominent besetzt. Die beiden sind in der 1. Damenmannschaft im Kader, die in der 2. Bundesliga spielt. Sicherlich werden auch noch Teamkolleginnen der beiden in der Woche vorbeischauen und den Kids einen Besuch abstatten.

Noch ein toller Service ist, dass die Teilnahmekosten gestaffelt sind. Jeder/Jede kann das bezahlen, was ihm das Camp wert ist bzw. was er sich leisten kann. Die Kostenbeiträge sind 10, 20, 30, 40 oder 50 Euro.

Neben der Erlernung von Grundtechniken werden die Camp-Trainer sicherlich besonderen Wert auf die Vermittlung der Grundtugenden im Basketball - Fairness, Disziplin und Teamgeist - legen.

Dhnesch Kubenndrarajah nimmt unter dhnesch@hotmail.de oder per Telefon, 01578-7080881, die Anmedungen entgegen.