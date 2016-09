Mit dem Smartphone auf "Lauschtour" durch Bensberg

Eine neue App fürs Smartphone bringt Bewohnern und Gästen von Bensberg seit kurzem ihren Stadtteil näher: die Bensberger "Lauschtour", zur Verfügung gestellt durch den Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR (SEB) als Einrichtung der Tourismusförderung.

Was gibt es bei dieser Tour zu erlauschen? Ganz viel interessante Informationen über Bensberg, seine Architektur, seine Einwohner und seine Geschichte. Und zwar auf eine sehr persönliche Art und Weise: Karl Krauß, Urgestein unter den Bensberger Stadtführern und intimer Kenner Bensbergs, zeigt uns die interessantesten Stellen im Stadtteil und erklärt dazu nicht nur die Bensberger Geschichte, sondern erzählt in seiner unnachahmlich-bergischen Art auch eine bunte Mischung von Bensberger Geschichten. Wahrlich kein trockener Stoff, sondern eine wirklich runde Sache fürs mobile Telefon.

15 Stationen sind in Wort und Bild dokumentiert; der Rundgang beginnt am Rathausvorplatz, führt ins oberste Stockwerk des Böhm-Baus mit seinem Fernblick über Köln und Siebengebirge, beschreibt das architektonische Zusammentreffen von mittelalterlicher Burg und zeitgenössischem Zweckbau, leitet die Besucher dann zu Goethehaus und Barockschloss, anschließend auch zur Nikolauskirche, ins Bensberger Zentrum und zurück zum Rathausplatz.

Alles mit Fotos und dem fachkundig-unterhaltsamen Kommentar von Karl Krauß unterlegt. Schaltet der Nutzer die GPS-Funktion ein, so starten die Erläuterungen an jedem Stopp des Rundgangs automatisch.

Geschichte und Geschichten: Aus dem Munde von Karl Krauß klingen sie so frisch, als sei alles gestern erst passiert. So berichtet er vom Großherzog Johann Wilhelm II von Berg, der "auf seiner Kavalierstour durch Europa beim Anblick von Schloss Versailles Feuer gefangen" hat. Der Anblick dieses tollen Gebäudes faszinierte ihn so, dass er den Nachbau in Bensberg in Auftrag gab; das Barockschloss entstand. "Als Jan Wellem viel zu früh starb", so Krauß weiter, "war sofort mit jeglicher Bautätigkeit Ende. Die Künstler gingen wieder in ihre Heimat zurück."

Noch mehr Geschichten weiß Karl Krauß zu erzählen auf seiner Lauschtour-Runde. So von Emilie Schmitz, der großen Bensberger Wohltäterin, die für die Fertigstellung des Turmes von Sankt Nikolaus sorgte und bei ihrem Tod das Erbe an die Armen der Stadt spendete.

Der Emilienbrunnen in der Schloßstraße, eine der Stationen des Rundgangs, erinnert an sie. Oder es wird Halt gemacht bei der ehemaligen Drogerie von Jean Mangold, vor deren Tür die erste Benzin-Zapfsäule von Bensberg stand.

Auch macht Krauß auf eine Figur des heiligen Antonius an einer Hausfassade aufmerksam, "die die meisten Bensberger überhaupt noch nicht gesehen haben". Der Schreibwarenhändler Balduin Brassert habe das Relief anbringen lassen, nachdem er mehrfach erfolgreich den Heiligen bemüht hatte, um verlorene Gegenstände wieder aufzufinden.

Initiiert hat die neue Bensberg-App Optikfachhändler und IBH-Miglied Bernhard Wolf. Die Idee wurde geboren, als Wolf im schwäbischen Nördlingen Station machte und an der dortigen virtuellen Führung Gefallen fand. So etwas müsste auch für Bensberg her, überlegte er und nahm Kontakt zum Anbieter der Anwendung auf. Mit einem Ergebnis, dass sich nun sehen und hören lassen kann.

Bernhard Wolf hat sich die Rechte für fünf Jahre gesichert und kann nun auch weitere "Lauschtouren" entwickeln. Für die städtische Torismusförderung ein Glücksfall, denn dort möchte man auch für die Stadtmitte und Refrath ähnliche virtuelle Stadtführungen entwickeln. Der kompetente Ansprechpartner vor Ort erleichtert dieses Vorhaben erheblich.

Die "Lauschtour" soll die Stadtführerinnen und Stadtführer aus Fleisch und Blut nicht ersetzen: Sie richtet sich vor allem an Gäste der Stadt und Tagestouristen, die spontan ein wenig mehr über Bensberg erfahren wollen, wenn sie vor Ort sind. Wer eher die traditionelle Stadtführung bevorzugt, findet auf den städtischen Internet-Seiten (www.bergischgladbach.de) eine Liste aller Stadtführungs-Angebote in Bergisch Gladbach.

Die Lauschtour kann direkt im Google-Playstore (für Android-Geräte) oder im iPhone-Appstore (für Apple-Geräte) heruntergeladen werden. Dazu sucht man im Store "Lauschtour" und installiert die App. Über die Karte oder die Suchfunktion findet man dann die Tour "Bensberg mit Karl Krauss". Tour laden - und los geht's!