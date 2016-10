Mobile Bürgerbüros in Paffrath und Hand werden geschlossen

Bergisch Gladbach. Der Haupt- und Finanzausschuss ist einstimmig dem Verwaltungsvorschlag gefolgt, das mobile Bürgerbüro Hand dauerhaft geschlossen zu lassen und das mobile Bürgerbüro Paffrath am 25. Oktober letztmalig zu öffnen.

Das seit dem 20. April 2007 existierende Modell Mobile Bürgerbüros Bergisch Gladbach sei in einigen Stadtteilen sehr erfolgreich, in anderen rechneten sich aber Aufwand und Kosten im Vergleich zum Nutzen nicht, so heißt es.

Bereits im März 2015 wurde der Standort Hand unter dem Vorbehalt "zunächst" geschlossen, um das Personal an der Hauptstelle Stadthaus Bergisch Gladbach einsetzen zu können. Hier gibt es immer wieder Wartezeiten.

Als Alternative blieb der Standort Paffrath, der aber nicht intensiver frequentiert wurde. Im Vergleich zu den vier anderen Standorten des mobilen Angebots zeigt sich eine große Differenz. Übersicht über die durchschnittlichen Besucherzahlen der verbliebenen Standorte pro Öffnungstag in der Zeit 1. Januar bis 31. August:

Refrath - 36,8 Besucher,

Bensberg - 33,7 Besucher,

Schildgen - 15,9 Besucher,

Herkenrath - 16,0 Besucher,

Paffrath - 7,6 Besucher.

Durch die Schließung der Außenstellen Paffrath und Hand kann in der Hauptstelle montags und dienstags vormittags eine zusätzliche Servicestelle besetzt werden. Das mobile Bürgerbüro in Paffrath wird letztmalig am Dienstag, 25. Oktober, geöffnet sein.