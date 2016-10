Menschen im Mittelpunkt

Bergisch Gladbach/Overath/Rösrath. Dass bei der VR Bank eG Bergisch Gladbach nicht die Bilanzzahlen im Mittelpunkt stehen, sondern in erster Linie die Menschen, die den geschäftlichen Erfolg erst möglich machen, zog sich wie ein roter Faden durch die drei Mitgliederversammlungen, die im September und Oktober im Bürgerhaus Bergischer Löwe in Bergisch Gladbach, im GENO Hotel in

Rösrath und im Bürgerhaus Overath stattfanden.

Die Bankvorstände Lothar Uedelhoven und Thomas Büscher freuten sich, insgesamt 800 Genossenschaftsmitglieder begrüßen zu können. Vorstand, Bereichs- und Abteilungsleiter der Genossenschaftsbank berichteten den Mitgliedern über ein "besonders gutes Jahr 2015". Trotz der Niedrigzinsphase ist die VR Bank erneut gewachsen und hat bei der Bilanzsumme um 43 Millionen Euro auf 1,23 Milliarden Euro zugelegt.

"Das besondere Vertrauensverhältnis und die partnerschaftliche Verbundenheit zu unseren Mitgliedern und Kunden ist die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs der Bank", so die Vorstände.

Rückblick auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2015

Das betreute Kundenvolumen ist 2015 um 181 Millionen Euro auf 2,62 Milliarden Euro gestiegen. Der Bilanzgewinn betrug 2,9 Millionen Euro bei einem guten Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 60,4 Prozent (alle Banken in Deutschland: 70,4 Prozent, Quelle: Deutsche Bundesbank). 32.197 Mitglieder zählte die VR Bank zum 31.12.2015 - und sie kann sich über stetigen Zuwachs freuen.

Über 2.000 neue Mitglieder fanden den Weg zur mitgliederstärksten Genossenschaftsbank im Rheinisch-Bergischen Kreis. Insgesamt

240.000 Euro schüttete die Bank an gemeinnützige Projekte in der Region aus. Sportvereine der Region begeisterten die Gäste

Die VR Bank eG Bergisch Gladbach präsentierte ihren Mitgliedern aber nicht nur Zahlen. Für Begeisterung beim Publikum sorgten Parkour- und Freerunning-Sportler sowie die Rock 'n' Roll Abteilung der Turnerschaft 1879 e.V. Atemberaubende Kunststücke zeigte zudem die Kunstradfahrerin Maren Haase vom Radsportverein Blitz aus Rösrath-Forsbach.



Ausblick in die Zukunft

Auch im laufenden Geschäftsjahr befindet sich die VR Bank trotz Niedrigzinsen, Digitalisierung, Wettbewerbsdruck und Bankenregulierung in der Erfolgsspur. "Wir befinden uns 2016 auf einem guten Weg", so Bereichsleiter Gerd Klink. So sei es auch künftig oberstes Ziel der Genossenschaftsbank, dem Anspruch ihrer Mitgliedern und Kunden an guten und nahen Service, hochqualitative Beratung sowie einen persönlichen, aktiven Ansprechpartner gerecht zu werden - und diese Leistungen kontinuierlich zu verbessern.

Um die Kundenberatung noch stärker an den individuellen Kundenwünschen auszurichten und den ganzheitlichen Ansatz zu vertiefen, hat die Bank 2016 ein neues Projekt zur "Genossenschaftliche Beratung" aufgesetzt. "Wir sind hier ganz neue Wege gegangen und haben ein

völlig neues Beratungserlebnis geschaffen", so der Vorstand. Die Genossenschaftliche Beratung mit dem neuen "Lebensplaner" stand auch im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion, an der sich Berater und Kunden der Bank beteiligten.



56 Mitglieder für langjährige Treue geehrt

Traditionell standen zahlreiche Ehrungen auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlungen: So wurden insgesamt 56 Mitglieder aus Bergisch Gladbach (50), Overath (5) und Rösrath (1) für 50-jährige treue Mitgliedschaft mit Präsent und Urkunde geehrt.