Neuer "Defi" in der Sporthalle

Bergisch Gladbach (uw). Defibrillatoren retten Leben. Als die Stadt Bergisch Gladbach den DRK-Kreisverband Rheinisch-Bergischer Kreis um die Bereitstellung dieses Gerätes für die Sporthalle Im Kleefeld bat, zögerte Kreisgeschäftsführer Reinhold Feistl deshalb nicht lange: Seit einigen Tagen befindet sich nun ein neuer automatisierter, externer Defibrillator (AED) im dortigen Trainerraum.

"Insbesondere für Sporthallen, die täglich für den Schul- und Vereinssport genutzt werden, ist ein AED kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit", erklärte Reinhold Feistl bei der offiziellen Übergabe vor Ort. Im Beisein von Lothar Steinbach vom Schulamt der Stadt Bergisch Gladbach sowie der Schulleiter Helmut Müller (Städtischen Hauptschule Im Kleefeld) und Martin Havers (Städtischen Realschule Im Kleefeld) bekundete Reinhold Feistl zudem die Absicht, in Zukunft weitere Defibrillatoren für Bergisch Gladbach bereitzustellen. "Wir versuchen uns derzeit einen Überblick darüber zu verschaffen, wo diese Geräte noch nicht vorhanden sind, aber dringend benötigt werden."

Zeitnahe Schulungen im Umgang mit dem Gerät sind für Trainer und Sportlehrer geplant, denn die Bedienung eines AED ist zwar einfach, der richtige Einsatz - in Kombination mit den Wiederbelebungsmaßnahmen - muss jedoch gelernt und trainiert werden. Die Schulleiter regten daraufhin an, einen Erste-Hilfe-Kurs des DRK in das nachmittägliche AG-Angebot aufzunehmen.